Comunicato Stampa: Seconda commissione licenzia per l'Aula il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale

Ansa 27 luglio 2026 a

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitivamente approvato oggi, a maggioranza, senza voti contrari, il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”.

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