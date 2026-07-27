Comunicato Stampa: Experian: i Prime Days portano il BNPL a +11,3% a/a, GenZ e nati all'estero spingono la domanda
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I Prime Days Amazon rappresentano ormai un appuntamento fisso nel calendario del credito digitale italiano. I dati dell'
La crescita coinvolge tutte le aree geografiche e tutte le fasce d'età, ma con dinamiche molto diverse:
“I dati dei Prime Days 2026 ci offrono uno spaccato preciso di come si sta evolvendo il comportamento di acquisto in Italia: il BNPL non è più uno strumento di nicchia, ma piuttosto una leva integrata nelle decisioni di spesa, amplificata in occasione di grandi eventi commerciali,” dichiara
Il dato si fa ancora più interessante guardando al comportamento nei giorni di offerte rispetto al resto di giugno: per gli
A livello geografico, gli importi più elevati si concentrano al
Il quadro generazionale è quello che racconta la storia più interessante. La
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