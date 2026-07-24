Comunicato Stampa: Camera di Commercio di Cosenza: un'organizzazione sempre più orientata alle imprese
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Nel corso del 2025,
Parallelamente, cresce anche l'incidenza dei costi direttamente destinati a questa macrofunzione, che passa dal
Dietro questi numeri c'è
Tra le iniziative più recenti rientrano anche le misure straordinarie a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali, con l'attivazione di uno specifico bando per sostenere la ripresa delle attività economiche danneggiate.
Accanto a queste attività si affianca il lavoro svolto dagli altri servizi camerali, a partire dal
I risultati del monitoraggio confermano il percorso di miglioramento continuo intrapreso dall'Ente, orientato a rendere sempre più efficiente l'impiego delle risorse e ad accrescere il valore dei servizi offerti al sistema imprenditoriale, nella convinzione che una Camera di Commercio vicina alle imprese rappresenti un fattore determinante per la crescita, la competitività e lo sviluppo del territorio.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza