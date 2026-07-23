Comunicato Stampa: Protezione solare, il problema è applicarla bene: da Modena nasce la prima cabina smart

Ansa 23 luglio 2026 a

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“La qualità della fotoprotezione dipende non soltanto dal prodotto scelto, ma anche dalla quantità, dall'uniformità e dalla regolarità dell'applicazione”, osserva il professor Alberico Motolese, Professore di Dermatologia presso l'Università Medica UNICAMILLUS di Roma e Dermatology Scientific Advisor di SkinTech Innovations. “Rendere questo gesto più semplice può aiutare le persone a trasformarlo in un'abitudine concreta”.

Da questa esigenza nasce Sunkiss Booth, la cabina automatica per l'applicazione della protezione solare sviluppata da SkinTech Innovations S.r.l., PMI innovativa con sede a Modena.

Grazie al sistema APPS, Advanced Precision Protection System, tecnologia oggetto di tutela brevettuale, l'applicazione è pensata per risultare fresca e confortevole anche nelle giornate più calde. Terminato il ciclo, la persona può tornare subito in spiaggia, in piscina, all'attività sportiva o ai momenti in famiglia.

Il progetto è il risultato di tre anni di ricerca e del lavoro di un team multidisciplinare che ha coinvolto il professor Motolese per gli aspetti dermatologici e il dottor Giancarlo Ottolini per la componente cosmetologica, insieme a ingegneri meccanici, idraulici, elettrici e dell'automazione, product designer e specialisti dello sviluppo industriale.

“Sunkiss Booth rappresenta un nuovo servizio per l'ospitalità”, aggiunge Riccardo Tommesani, CMO e Co-Founder di SkinTech Innovations. “Un gesto di attenzione che l'ospite può trovare in hotel, resort e beach club e inserire con naturalezza nella propria giornata di vacanza”.

SkinTech Innovations ha ricevuto il Premio America Innovazione 2025 e 2026 della Fondazione Italia USA e il Le Fonti Awards Healthcare & Pharma come Migliore Innovazione dell'Anno 2025.

Con Sunkiss Booth, applicare la protezione solare può diventare un gesto quotidiano integrato nella vacanza: semplice, veloce e accessibile.

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