Comunicato Stampa: Primo via libera alla modifica delle norme per istituzione e funzionamento ARPAV

Ansa 23 luglio 2026 a

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell'Assessore regionale con delega all'Ambiente, Elisa Venturini, ha esaminato e approvato, senza voti contrari e senza modifiche, l'articolato del Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale, già illustrato nella precedente seduta, “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”. Ora il provvedimento verrà trasmesso alla Prima commissione per l'acquisizione del parere di competenza.

La commissione ha quindi esaminato il provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 47) “Bando 2026 per la concessione di contributi alle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco e ai comuni sedi dei distaccamenti, per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per interventi sulle sedi dei distaccamenti”, disponendo successivi approfondimenti prima della votazione del relativo parere.

Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha infine illustrato la Proposta di legge statale n. 10, di iniziativa sua e del collega Jacopo Maltauro, “Modifiche all'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022' ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria in relazione agli alloggi sociali”.

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