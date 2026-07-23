Comunicato Stampa: CRV - Proseguito l'esame al Testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio

Ansa 23 luglio 2026 a

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(Arv) Venezia, 23 luglio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd) e segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, con riferimento al Parere alla Giunta regionale n. 49 - Modifica della dotazione finanziaria prevista nel bando approvato con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025 ai sensi dell'art. 27 "Investimenti per l'attività di acquacoltura sostenibile" del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021 nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021- 2027; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione tratterà la Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, nella seduta successiva; Al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito nell'esame al Testo unificato progetti di legge regionale numero: 11, d'iniziativa del consigliere Marcato “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto”; 19, d'iniziativa dei consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano e altri “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; 34, d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello e altri “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”; 60, d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Bedin, Bevilacqua, Martini e altri “Valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell'albo regionale degli ambulanti storici del Veneto”; 71, d'iniziativa della Giunta regionale “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”. Presente l'assessore allo Sviluppo Economico – Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, Massimo Bitonci. Infine, nello specifico, in ordine al Progetto di legge n. 34 di iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello, Bedin, Bozza, Conte, Corazzari e Valdegamberi “Istituzione della Carta di Servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aeree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ‘Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche' e successive modificazioni”, la Commissione ha concluso l'esame dell'articolato.

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