Comunicato Stampa: Sesta commissione, primo ok a leggi su Giorno del Ricordo, promozione Pianura Veneta

Ansa 22 luglio 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 35, a prima del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, che mira, in sintesi e in analogia con quanto già previsto per il Giorno della Memoria, a strutturare un percorso istituzionale e didattico rivolto alle giovani generazioni come la convocazione di una seduta solenne o speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l'istituzione del concorso “Norma Cossetto” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e la possibilità di promuovere iniziative di conoscenza dei luoghi della memoria. L'iniziativa legislativa può così essere iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea, relatore il presidente Soranzo, correlatore, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato.

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