Comunicato Stampa: Quinta commissione. Completato esame Pdl n. 81, a prima firma Luisetto e Stefani

Ansa 22 luglio 2026 a

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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 50) “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale”, di cui alla L.R. n. 22/2002.

Dopo aver ospitato, nelle precedenti sedute, le audizioni con i soggetti portatori di interesse, la commissione ha completato l'esame dell'articolato della Proposta di legge n. 81, di iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”.

La dott.ssa Rossana Ceci, dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema sociosanitario, ha illustrato ai consiglieri i compiti del Servizio e le modalità di attivazione di ispezioni straordinarie che competono ai consiglieri.

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