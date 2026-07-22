Comunicato Stampa: “Berici in Festival 2026”: musica, cultura, arte e territorio

Ansa 22 luglio 2026 a

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Musica, cultura, valorizzazione del patrimonio storico e promozione del territorio si intrecciano nella seconda edizione di “Berici in Festival 2026”, che è stata presentata oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI).

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha portato i saluti del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani e del Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e ha sottolineato “l'importanza di questa manifestazione che ha la particolarità di portare nei comuni dei Colli Berici la cultura della musica, dello spettacolo, dell'arte, valorizzando gli artisti locali. Presenteremo anche l'opera “Little Italy – Sulla strada del sogno”, ricordando così la nostra storia di emigrazione negli Stati Uniti. Sottolineo l'apporto fondamentale di tanti partner privati.”

L'Assessore regionale Marco Zecchinato, impossibilitato a partecipare alla conferenza stampa, ha lasciato una nota in cui ha espresso grande compiacimento “per una iniziativa di elevato spessore culturale, capace di coniugare assieme musica, valorizzazione del territorio dei Colli Berici e promozione dei prodotti locali.”

Il Sindaco del comune di Zovencedo, Stefania Marchesini, ha ricordato che “la manifestazione racchiude sette comuni dell'Area Berica, portando un valore aggiunto al nostro territorio”.

Il Sindaco del comune di Sarego, Jessica Giacomello, ha sottolineato “la forza inclusiva della manifestazione: tutti gli spettacoli offerti sono trasversali, abbracciano l'intera collettività, per permettere a tutti di godere assieme di cultura, di spettacolo e di socialità.”

La Presidente di ‘In Arte Veneto', Ilaria Gusella, ha evidenziato come il festival rappresenti “un esempio concreto di collaborazione tra associazioni, istituzioni e territorio, capace di portare spettacoli di qualità fuori dai grandi circuiti e di valorizzare i giovani musicisti locali. È strumento di valorizzazione dell'arte e della cultura, le quali generano confronto e opportunità di crescita. Ringrazio l'impegno degli enti e delle associazioni coinvolti e dei tanti volontari, nonché l'apporto dei nostri mecenati, i quali hanno riposto fiducia nel valore della cultura, capace di esprimere bellezza.”

Il compositore dell'Opera “Little Italy' - Sulla strada del sogno”, Giovanni Minuzzi, ha spiegato che si tratta di “un'opera classica ma capace di parlare all'oggi, recuperando e valorizzando le radici e la storia del nostro passato, per costruire assieme il futuro.”

“Ci avvarremo di cinque cantanti professionisti di grande esperienza, che interpreteranno i caratteri principali, e di due comprimari, senza dimenticare l'apporto fornito dalla Filarmonica Brunelli di Lonigo – ha spiegato Silvia Fabbian, Direttore d'Orchestra, nonché Direttore Artistico di Schola Poliphonica Monte Berico - La produzione sarà quindi rappresentativa di tutto il territorio regionale.”

“È gratificazione per noi, che siamo una banca radicata nel territorio, sostenere progetti che coniugano assieme arte, cultura e territorio – ha detto la consigliera di Banca delle Terre Venete, Debora Concato - Credo che la bellezza favorisca incontri autentici e rafforzi il tessuto sociale.”

Il Presidente di Società Servizi Energia, Gianluigi Cavaliere, ha ricordato che “siamo un'azienda radicata nel territorio, una bottega dell'energia, di tipologia benefit: cerchiamo di restituire al territorio quello che abbiamo ricevuto. Questo il senso del nostro sostegno al festival. Dobbiamo guardare oltre il normale profitto, al bene del territorio.”

“La nostra azienda crede nel territorio e nella nostra storia, perché se siamo consapevoli delle nostre origini, sapremo anche progettare il futuro – ha affermato il Vicepresidente di Veca Spa, Mauro Frigo - E, se il nostro territorio sta bene, anche le nostre aziende potranno creare sviluppo.”

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