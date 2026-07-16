Comunicato Stampa: Le lauree e i master eCampus sono riconosciuti dal MIUR?

Ansa 16 luglio 2026 a

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Se ti stai chiedendo se

In questa guida analizziamo cosa significa realmente "riconosciuta dal MIUR", quale valore hanno le

Sì, l'Università eCampus è un'università telematica legalmente riconosciuta dallo Stato italiano e dal MIUR (MUR). Oggi il Ministero competente si chiama

Dal punto di vista normativo non cambia nulla. eCampus è stata istituita mediante decreto ministeriale ed è inserita tra le università telematiche riconosciute dal MUR. Come tutti gli atenei autorizzati, è inoltre soggetta ai processi di accreditamento e valutazione previsti dal sistema universitario italiano. leggi anche:

Sì, le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico rilasciate da eCampus hanno lo stesso valore legale dei titoli conseguiti presso qualsiasi altra università italiana riconosciuta dal Ministero.

Questo significa che possono essere utilizzate per:

Ciò che determina il valore del titolo non è il fatto che l'università sia tradizionale o telematica, ma che sia regolarmente accreditata dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Leggi anche:

Anche i master universitari eCampus sono titoli universitari rilasciati da un ateneo riconosciuto.

Naturalmente è importante distinguere tra:

Ogni percorso possiede caratteristiche differenti in termini di requisiti di accesso, CFU e spendibilità.

Prima dell'iscrizione è sempre consigliabile verificare gli obiettivi professionali del corso e le eventuali richieste previste dal proprio settore lavorativo. Dai un'occhiata a:

Dal punto di vista del valore legale, no.

Entrambe rilasciano un titolo universitario riconosciuto dallo Stato.

Le differenze riguardano principalmente il modello didattico.

Le università telematiche consentono generalmente di:

Gli esami e la prova finale seguono le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'ateneo. Il MUR disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche per i corsi a distanza, con regole specifiche anche sugli esami in presenza e sulle eventuali deroghe.

Sì.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio i concorsi pubblici.

Se il corso di laurea è riconosciuto e accreditato, il titolo possiede pieno valore giuridico ai fini della partecipazione ai concorsi, nel rispetto dei requisiti previsti dal singolo bando.

Naturalmente ogni concorso può prevedere requisiti specifici relativi alla classe di laurea richiesta.

Sempre più aziende valutano principalmente:

Il nome dell'università rappresenta solo uno degli elementi del curriculum.

Per molti professionisti, lavoratori e adulti che desiderano conseguire una laurea senza interrompere la propria carriera, il modello telematico rappresenta una soluzione concreta per acquisire nuove competenze mantenendo gli impegni lavorativi.

Esistono alcuni controlli molto semplici.

È consigliabile verificare che:

Queste informazioni sono pubbliche e consultabili sui siti istituzionali del Ministero e dell'università.

L'università telematica viene scelta soprattutto da:

La flessibilità organizzativa permette infatti di adattare il percorso universitario alle esigenze personali e professionali.

Se stai valutando l'iscrizione a eCampus ma hai ancora dubbi sul corso di laurea, sul master più adatto o sulle modalità di immatricolazione, puoi richiedere il supporto dei tutor di

Il servizio di orientamento è gratuito e ti permette di ricevere assistenza personalizzata nella scelta del percorso universitario, verificare l'eventuale riconoscimento di esami già sostenuti, conoscere le convenzioni disponibili (ove applicabili) e ottenere supporto durante tutte le fasi dell'iscrizione.

Un confronto con un tutor qualificato può aiutarti a scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi di studio e di carriera, con la sicurezza di avere informazioni aggiornate e un accompagnamento dedicato.

Sì. Oggi il Ministero si chiama MUR, ma eCampus è regolarmente riconosciuta come università telematica autorizzata.

Sì, se conseguita in un corso accreditato ha lo stesso valore legale delle lauree rilasciate dagli altri atenei riconosciuti.

Sì, purché siano rispettati i requisiti previsti dal bando.

Sì, i master universitari sono rilasciati da un'università riconosciuta. È comunque importante verificare le caratteristiche del singolo percorso.

Sì. Una laurea riconosciuta consente l'accesso ai successivi livelli universitari secondo i requisiti previsti.

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