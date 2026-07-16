Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione del Consiglio Veneto, ok all'assestamento del bilancio di previsione 26-28

Ansa 16 luglio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 16 luglio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Alessandro Del Bianco (Pd) e dal segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti con riferimento al PGR n. 41 “Approvazione di modifica ai criteri di selezione delle domande di aiuto relative agli interventi SRD 01 e SRE 01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso voto favorevole a maggioranza dei presenti, in merito al Disegno di legge regionale n. 93 d'iniziativa della Giunta Regionale “Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028”. Come evidenziato, si tratta di un assestamento di bilancio, che ha natura prevalentemente tecnica, con una parte disponibile di risultato pari a circa 180 milioni di euro.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO