Comunicato Stampa: Comunicato stampa: VIAGGIO NELLA LINGUA DELLA MUSICA: ESCE IL DIZIONARIO RAGIONATO ITALIANO-CINESE

Ansa 15 luglio 2026 a

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La musica classica occidentale parla ancora italiano. Pensato per i sempre più numerosi studenti cinesi di canto e strumento, il Dizionario bilingue ragionato dei termini musicali italiani offre oltre 1.750 voci, esempi e approfondimenti per andare oltre la semplice traduzione e cogliere il contesto storico-culturale e le sfumature espressive.

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