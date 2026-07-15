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Comunicato Stampa: Comunicato stampa: VIAGGIO NELLA LINGUA DELLA MUSICA: ESCE IL DIZIONARIO RAGIONATO ITALIANO-CINESE

Ansa
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La musica classica occidentale parla ancora italiano. Pensato per i sempre più numerosi studenti cinesi di canto e strumento, il Dizionario bilingue ragionato dei termini musicali italiani offre oltre 1.750 voci, esempi e approfondimenti per andare oltre la semplice traduzione e cogliere il contesto storico-culturale e le sfumature espressive.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI

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