Comunicato Stampa: Tineco domina i Prime Day: lavapavimenti al vertice della categoria in cinque Paesi
- a
- a
- a
Il risultato raggiunto durante i Prime Day segue un altro importante traguardo ottenuto all'inizio dell'anno, quando Euromonitor International ha riconosciuto Tineco come
Durante i Prime Day, le più recenti soluzioni smart per la pulizia firmate Tineco hanno suscitato un forte interesse da parte dei consumatori in Europa, in particolare su Amazon Italia. Il modello
I consumatori hanno inoltre dimostrato una forte predilezione per l'aspirapolvere
In qualità di pioniere nel settore delle lavapavimenti, il marchio ha continuato ad ampliare i confini della cura smart della casa grazie a un'innovazione orientata all'utente e a tecnologie sempre più avanzate, traducendo le esigenze in continua evoluzione dei consumatori in innovazioni di prodotto significative. L'azienda continua a ridefinire le moderne esperienze di pulizia, plasmando al contempo il futuro del settore.
Guardando avanti, Tineco continuerà a far progredire la cura intelligente dei pavimenti attraverso tecnologie rivoluzionarie e innovazioni incentrate sull'utente, offrendo ai consumatori esperienze di pulizia più smart e semplici, plasmando al contempo il futuro del settore globale della cura dei pavimenti.
[1] Fonte: dati interni di vendita Tineco. Tineco si riserva il diritto di interpretazione finale.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO