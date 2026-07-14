Comunicato Stampa: Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale

Ansa 14 luglio 2026 a

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Nel corso dell'ultimo anno Temu ha ampliato significativamente le proprie attività di tutela della proprietà intellettuale (IP), triplicando il numero di brand monitorati in modo proattivo, che supera oggi i 15.000 marchi. Secondo il 2026 Intellectual Property Protection Report, il rapporto tra le rimozioni proattive e quelle effettuate in seguito a segnalazioni relative a inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale è salito a 331:1, rispetto a circa 200:1 registrato un anno fa.

Il report annuale, che copre il periodo compreso tra giugno 2025 e maggio 2026, descrive le modalità con cui Temu applica le proprie regole in materia di tutela della proprietà intellettuale sulla piattaforma e i risultati ottenuti.

Temu individua e rimuove in modo proattivo le inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale grazie a una combinazione di tecnologie proprietarie di screening e di un team di revisori esperti. L'individuazione tempestiva delle violazioni riduce il carico di attività per i titolari dei diritti, in particolare per le piccole imprese che non dispongono di team dedicati alla tutela della proprietà intellettuale.

Ogni inserzione viene confrontata, prima della pubblicazione, con un database di

Temu ha inoltre introdotto in tutti i mercati in cui opera una nuova funzionalità di sensibilizzazione dei consumatori. Le ricerche contenenti termini quali "fake", "dupe" e "counterfeit" non restituiscono risultati, ma mostrano invece un messaggio informativo sui rischi legati ai prodotti contraffatti. Questa funzionalità blocca ogni giorno oltre

Attraverso la

L'iniziativa coinvolge direttamente oltre 3.000 brand, tra cui circa 500 piccole e medie imprese. I marchi aderenti ricevono un supporto dedicato e aggiornamenti periodici sulle attività di enforcement, indipendentemente dal fatto che vendano o meno sulla piattaforma. Temu mette inoltre a disposizione corsi sulla conformità in materia di proprietà intellettuale attraverso il proprio Seller Education Center.

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