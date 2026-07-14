Comunicato Stampa: Francesco Kei Tudini lancia il bestseller “L'AI è la nuova elettricità”
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Milano, 14.07.2026 – Secondo le statistiche, l'83,6% delle imprese italiane non usa l'intelligenza artificiale. Il 60% di quelle che la usano risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente. L'equivalente di un mese e mezzo di stipendio per persona. Eppure, la maggior parte dei titolari di PMI continua a rimandare il suo utilizzo in azienda. Nel frattempo, i competitor rispondono ai clienti in trenta secondi, mandano preventivi in venti minuti, gestiscono il doppio dei lead con lo stesso team.
Per tutti coloro che desiderano trasformare l'intelligenza artificiale nel motore invisibile della propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di
“Ho scritto questo libro dopo vent'anni di impresa e sei mesi passati ad apprendere gli strumenti di intelligenza artificiale” afferma
Come afferma lo stesso autore, il Metodo 90 Giorni condiviso nel libro è un percorso testato su aziende di settori completamente diversi, dall'edilizia al vino, dalla consulenza alla manifattura e replicabile per qualsiasi azienda, con qualsiasi budget, senza bisogno di un reparto IT.
“Questo libro di
“Cercavo un editore che non si limitasse a pubblicare un libro, ma che sapesse trasformarlo in uno strumento di posizionamento.
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