Comunicato Stampa: CRV - Via libera a una serie di nomine relative a enti e partecipate regionali

Ansa 14 luglio 2026 a

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(Arv) Venezia, 14 luglio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha eletto Enrico Merlo ed Emiliano Boscolo Bachetto quali esperti in materia urbanistica ed edilizia della Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia; Alberto Cartia e Andrea Lorenzin sono stati eletti nell'analoga Commissione della provincia di Padova; Alberto Gherardi e Giacomo Salvati a Treviso; Alessandro Pasqualetto e Gian Arnaldo Caleffi a Verona; Roberto Sette e Claudio Benincà a Vicenza.

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