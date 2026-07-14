Comunicato Stampa: ASI FEST AL MISANO WORLD CIRCUIT

Ansa 14 luglio 2026 a

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Il mondo dei motori vintage ha un solo obiettivo e si chiama “ASI Fest”. Un intero weekend, dal 25 al 27 settembre, per vivere una passione declinata in tutte le sue forme e per festeggiare il 60° anniversario dell'ASI nella splendida cornice del Misano World Circuit. È qui che auto, moto e ogni altro genere di veicolo storico troverà spazio animando un grande villaggio con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali.

Ogni Commissione ASI avrà i suoi spazi espositivi per allestire mostre tematiche e raccontare ogni realtà che compone il mondo variegato del motorismo storico: dai velocipedi che hanno rivoluzionato la mobilità individuale nella seconda metà dell'800, ai veicoli utilitari che hanno portato sviluppo economico e industriale; poi gli accampamenti dei veicoli militari e l'evoluzione dei mezzi agricoli; le acrobazie in volo dei biplani, l'ASI Veteran Show con i veicoli centenari, il concorso d'eleganza per le auto italiane fino al 1966, anno di fondazione dell'ASI.

Inoltre, le giornate saranno scandite dai turni di giri liberi in pista per auto moto, organizzati in base alle loro diverse tipologie. Per le auto sono previste le batterie "Post Vintage 1930-1950", "Modern 1951-2006", "Competizione", "Granturismo" e "Formula"; le moto sono suddivise in "Sidecar Competizione", "Squadre Corsa ASI e Competizione", "Moto dal 1930 al 1950", "Moto dal 1951 al 1970", "Moto dal 1971 al 2006".

La partecipazione è riservata ai Tesserati ASI ed è gratuita (com'è gratuito l'ingresso per il pubblico) e le iscrizioni sono aperte fino al 23 agosto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI