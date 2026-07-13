Comunicato Stampa: CRV - Presentato l'International Scledum Film Festival di Schio (VI), dal 30 luglio al 2 agosto

Ansa 13 luglio 2026 a

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(Arv) Venezia, 13 luglio 2026 - La consigliera regionale Alessia Bevilacqua (Lega-LV) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la seconda edizione dell'Isff - ‘International Scledum Film Festival', manifestazione culturale dedicata al costume nel cinema e alla valorizzazione delle industrie creative, ideata e organizzata dal regista Alessandro Carrieri, direttore artistico dell'evento, e da Filippo Ongarato, che si terrà a Schio, in provincia di Vicenza, da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. Il filo conduttore di questa edizione sarà la mente umana, dopo la prima dedicata alla condizione della donna.

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