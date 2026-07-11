Comunicato Stampa: La Calabria conquista il cuore di Roma con cultura, sapori e identità

Ansa 11 luglio 2026 a

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Ad aprire la serata è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha illustrato il significato dell'iniziativa, quest'anno dedicata a

Parola poi al Presidente

Al termine del suo intervento, il Presidente ha lasciato la parola al

A seguire, la degustazione delle eccellenze agroalimentari calabresi ha valorizzato la qualità e la biodiversità delle produzioni regionali. Il percorso di degustazione è stato realizzato con la collaborazione di

Particolarmente suggestivi i momenti teatrali dedicati a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, interpretati da attori che hanno dato voce ai due filosofi in un percorso culturale che ha accompagnato gli ospiti durante la serata. Protagoniste anche le

Ancora una volta, "Il Terrazzo – Sapori di Calabria" si è confermato uno spazio di incontro e dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della cultura, capace di promuovere un'immagine della Calabria fondata sulla qualità, sulla conoscenza e sulle sue eccellenze, nella straordinaria cornice di uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale.

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