Comunicato Stampa: SKH Funding Limited acquisisce austrion Life Group

Ansa 10 luglio 2026 a

a

a

Vienna, 06.07.2026 – A seguito di un'approfondita valutazione delle opzioni attualmente disponibili derivanti dal precedente processo di fusione e acquisizione, il creditore pignoratizio SKH Funding Limited ha annunciato di aver firmato un accordo di compravendita per l'acquisizione di austrion Life Group di aver avviato le relative procedure normative presso l'istituto austriaco per la vigilanza sui mercati finanziari (FMA). I colloqui con l'autorità austriaca competente in materia di assicurazioni sono attualmente in corso.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Austrion Holding AG