Comunicato Stampa: Ricevuto a palazzo Ferro Fini il Rev.mo Mons. Gian Luca Perici, nunzio apostolico in Zambia e Malawi

Ansa 03 luglio 2026 a

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Oggi, nel Salone della Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, a palazzo Ferro Fini, il Segretario Generale, Roberto Valente, e il consigliere regionale Eric Pasqualon (UDC), hanno ricevuto il Rev.mo Mons. Gian Luca Perici, Arcivescovo cattolico, Nunzio Apostolico in Zambia e Malawi.

Hanno accolto il Nunzio Apostolico, accompagnato dal fratello, anche il Sindaco del comune di San Pietro in Gu (Pd), Paolo Polati, il Sindaco del comune di Pozzoleone (VI), Edoardo Tommasetto, e l'Assessore comunale di Carmignano di Brenta (PD), Francesco Securo.

“Accogliere il rappresentante del Santo Padre nel luogo che incarna la rappresentanza democratica della nostra comunità, non è soltanto un gesto di cortesia istituzionale, ma un momento dal profondo valore simbolico - ha osservato il consigliere regionale Eric Pasqualon - In un tempo segnato da sfide complesse e da profonde trasformazioni, il Suo costante richiamo ai valori della coesione, della solidarietà e dell'attenzione verso i più fragili rappresenta, per noi eletti dai cittadini, un prezioso punto di riferimento e un forte richiamo alla responsabilità etica che deve ispirare l'azione politica. Una missione che si armonizza pienamente con l'identità più autentica di Venezia, città che, per la sua storia e la sua vocazione, è da sempre luogo di dialogo, di mediazione e di incontro tra popoli, culture e fedi.”

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