Comunicato Stampa: Danni da eventi alluvionali, al via contributi per sostenere la ripresa delle imprese

Ansa 03 luglio 2026 a

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Il bando, approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 29 giugno scorso, è attualmente in fase di preinformativa. Le domande potranno essere presentate

L'intervento prevede la concessione di c

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese attive con sede legale, operativa o unità locale nei Comuni della provincia di Cosenza interessati dalle ordinanze della Protezione Civile emanate a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, che abbiano subito danni quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali e siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Sono ammissibili le spese sostenute, o da sostenere, a partire dal

Il testo integrale del bando, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza al link:

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