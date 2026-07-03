Comunicato Stampa: Danni da eventi alluvionali, al via contributi per sostenere la ripresa delle imprese
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Il bando, approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 29 giugno scorso, è attualmente in fase di preinformativa. Le domande potranno essere presentate
L'intervento prevede la concessione di c
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese attive con sede legale, operativa o unità locale nei Comuni della provincia di Cosenza interessati dalle ordinanze della Protezione Civile emanate a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, che abbiano subito danni quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali e siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Sono ammissibili le spese sostenute, o da sostenere, a partire dal
Il testo integrale del bando, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza al link:
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