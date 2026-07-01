Comunicato Stampa: Risoluzione su rafforzamento presidi giudiziari in Veneto

Ansa 01 luglio 2026 a

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Il consigliere regionale Jacopo Maltauro (Forza Italia) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la risoluzione n. 27 rubricata “Rafforzamento dei presidi giudiziari del Veneto e tutela dell'efficienza del servizio giustizia nella provincia di Vicenza”, Alla presentazione hanno partecipato anche Alessandro Moscatelli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Francesco Rossi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, e Gaetano Crisafi, avvocato e presidente del Comitato per una Giustizia di Qualità di Vicenza. Presenti nella sala stampa anche i consiglieri regionali Mirko Patron (Forza Italia), Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Morena Martini (Stefani Presidente) ed Eric Pasqualon (Unione di Centro).

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