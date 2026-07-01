Comunicato Stampa: CRV - Sentiti Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale di Vicenza e Padova

Ansa 01 luglio 2026 a

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(Arv) Venezia, 1 luglio 2026 - La Quarta commissione consiliare, presieduta da Gianpaolo Trevisi (pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha ascoltato oggi Angela Barbaglio, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Vicenza, e Antonio Bincoletto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Padova, per acquisire informazioni in ordine all'attività dei Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà personale.

“Assieme al Vicepresidente Rosanna Conte e a tutti gli altri componenti della commissione, abbiamo proseguito oggi il percorso di approfondimento sul sistema penitenziario veneto – ha commentato a margine delle audizioni il Presidente Gianpaolo Trevisi - Anche nell'incontro odierno, sono riemersi alcuni temi già affrontati durante le audizioni con i Direttori degli istituti penitenziari e con i Comandanti della Polizia penitenziaria, questa volta osservati dal punto di vista dei Garanti delle persone private della libertà personale.”

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