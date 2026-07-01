Comunicato Stampa: 25esima edizione Eurospin Verona Run Marathon

Ansa 01 luglio 2026 a

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Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente della Seconda commissione consiliare, Elisa De Berti (Lega- LV), ha presentato la 25esima edizione dell'Eurospin Verona Run Marathon, in programma domenica 15 novembre 2026 a Verona. L'evento comprenderà anche la maratona, la mezza maratona e la Family Run.

Giunta al prestigioso traguardo del venticinquesimo anniversario, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti podistici più importanti del Veneto e del panorama nazionale, capace di coniugare sport, promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Verona, richiamando ogni anno migliaia di atleti e appassionati dall'Italia e dall'estero.

“Quando pensiamo a una maratona, siamo portati ad associarla principalmente a un grande evento sportivo – ha esordito Elisa De Beri - Oggi, però, manifestazioni di questo livello rappresentano molto di più: sono occasioni di promozione del territorio, di valorizzazione turistica, di diffusione della cultura della salute e di stili di vita sani, oltre a essere momenti di aggregazione e di partecipazione per l'intera comunità. La Verona Run Marathon, in questi venticinque anni, ha contribuito a rafforzare anche l'immagine e la credibilità internazionale del Veneto, richiamando atleti e appassionati da numerosi Paesi e valorizzando le eccellenze del territorio. L'invito è quindi a segnare in agenda la data di domenica 15 novembre e a essere presenti a Verona per partecipare a una delle tre competizioni in programma o, semplicemente, per vivere l'atmosfera di una manifestazione che è ormai diventata un appuntamento simbolo dello sport veneto. Agli organizzatori, ai volontari, agli atleti e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita di questa straordinaria manifestazione va il più sincero augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo. L'appuntamento è per il 15 novembre, sulla linea di partenza, per celebrare insieme la venticinquesima edizione della Verona Run Marathon.”

Il Presidente della Seconda commissione consiliare, Elisa De Berti, ha anche ringraziato in modo particolare “l'assessore regionale allo Sport, Paola Roma, per essere presente qui oggi.”

Da parte sua, l'assessore regionale Paola Roma ha sottolineato “l'importanza, in particolare, della Family Run, capace di coinvolgere moltissime persone e di riaffermare il senso della comunità, che rappresenta la famiglia più grande e importante. La maratona di Verona offrirà una preziosa occasione per unire le famiglie, per stare tutti assieme e vivere il territorio.”

“L'idea della maratona – ha spiegato Stanzial – è nata dall'intuizione dell'avvocato Natale Callipari, veronese, che ne organizzò le prime due edizioni. Successivamente, il testimone passò all'associazione organizzatrice, che ha raccolto e sviluppato quel progetto fino a farlo diventare l'evento che oggi celebra il prestigioso traguardo dei venticinque anni. L'attività dell'associazione affonda le proprie radici nelle corse in montagna e nelle competizioni agonistiche. Da quella esperienza è iniziato un percorso di costante crescita che, nel tempo, ha ampliato il proprio raggio d'azione, trasformando un'iniziativa nata con una forte vocazione sportiva in un'organizzazione capace di promuovere eventi di grande prestigio e di regalare emozioni a migliaia di partecipanti e appassionati. Siamo ambiziosi e crediamo che i sogni si possano realizzare: vogliamo raggiungere nuovi traguardi. Quest'anno, la partenza verrà data nel cuore del centro di Verona e sogniamo l'arrivo nello splendido anfiteatro dell'Arena.”

“Riteniamo che la maratona di Verona sia quella con il più alto potenziale di crescita: vogliamo attrarre quella platea di runner internazionali che corrono in tutto il mondo e possono essere attratti dalla città scaligera – ha affermato Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront Italy - Vogliamo lasciare un'impronta importante sul territorio, collaborando con diverse realtà locali per dare vita a un evento sempre più impattante sotto l'aspetto economico.”

“Cerchiamo di prendere spunto dalla maratona di Verona, con cui abbiamo collaborato per sei anni, dando alla manifestazione scaligera una identità e un racconto forte, che si possano spendere durante tutto l'anno sfruttando le opportunità di sviluppo, senza dimenticare la sostenibilità ambientale e sociale – ha detto Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy - La città di Verona è meravigliosa: dobbiamo solo saperla raccontare ancora meglio.”

Sergio Baldo, Presidente di Fidal Veneto, ha evidenziato “la capacità della maratona di dare spazio a tutti, anche alle famiglie. Ricordo che il Veneto ospita quattro maratone (oltre a quella di Verona, quelle di Venezia, di Padova e la Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival), grazie al contributo di persone valide e di progetti importanti. La maratona di Verona, in particolare, è cresciuta nel corso degli anni diventando un grande evento per il territorio; ha creato un significativo indotto economico ma, soprattutto, ha lasciato un bel ricordo a chi vi ha partecipato.”

Mattia Boschelli, Direttore di Federalberghi Garda Veneto, ha fatto il punto della situazione sull'andamento e sulle strutture alberghiere di Verona in occasione della maratona.

“Rappresentiamo più di 400 imprese turistiche distribuite su un territorio che comprende una ventina di comuni – ha spiegato Boschelli - L'obiettivo è coinvolgere, in occasione della maratona di Verona, il territorio del Lago di Garda, offrendo un servizio di ospitalità sempre più attento, curato e personalizzato, rivolto agli atleti e ai loro accompagnatori.”

L'avvocato Stefano Fanini, Presidente del Verona Volley, ha posto l'accento sulla “felice integrazione e interconnessione tra la pallavolo e la maratona. Credo che sia giusto che le diverse realtà sportive lavorino assieme per portare lustro al territorio. Vogliamo unire sport, famiglie e valori.”

Alla fine della conferenza stampa, è stato consegnato al Presidente Giovanni Mazzi l'assegno di euro 4.000 quale frutto della solidarietà per i Centri Giovanili Don Mazzi in occasione della Verona Christmas Run dicembre 2025.

“Credo che i Centri giovanili siano importanti per la corretta educazione dei ragazzi, fin dalla loro tenera età, proprio attraverso la pratica sportiva.”, ha detto Mazzi.

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