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Comunicato Stampa: ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: programma per l'internazionalizzazione delle imprese

Ansa
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ICCIUK e Mallei lanciano un programma che unisce l'autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con la piattaforma proprietaria di market intelligence di Mallei, partner tecnologico e operativo dell'iniziativa.

ROBERTO COSTA, PRESIDENTE ICCIUK

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (LTD Private Company Limited by Guarantee)

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