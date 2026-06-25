Comunicato Stampa: ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: programma per l'internazionalizzazione delle imprese
Ansa
- a
- a
- a
ICCIUK e Mallei lanciano un programma che unisce l'autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con la piattaforma proprietaria di market intelligence di Mallei, partner tecnologico e operativo dell'iniziativa.
ROBERTO COSTA, PRESIDENTE ICCIUK
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (LTD Private Company Limited by Guarantee)