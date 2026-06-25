Comunicato Stampa: ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: programma per l'internazionalizzazione delle imprese

Ansa 25 giugno 2026 a

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ICCIUK e Mallei lanciano un programma che unisce l'autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con la piattaforma proprietaria di market intelligence di Mallei, partner tecnologico e operativo dell'iniziativa.

ROBERTO COSTA, PRESIDENTE ICCIUK

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