Comunicato Stampa: Prime Day 2026: la selezione Tineco per una pulizia più smart, dal 23 al 26 giugno su Amazon

Ansa 23 giugno 2026 a

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Da oggi al 26 giugno, Tineco, riconosciuto a livello globale come brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico[1], partecipa ai Prime Day di Amazon con una selezione di prodotti a prezzi speciali.

Dalle lavapavimenti agli aspirapolvere senza fili e fino ai dispositivi dedicati a tappeti e moquette, la tecnologia di Tineco punta su sensori intelligenti, automazione e manutenzione semplificata, elementi sempre più centrali nel Modern Living.

[1] Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazione basata sul volume delle vendite retail globali (in unità) del brand nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Per “aspirapolvere wet & dry per uso domestico” si intendono dispositivi per la pulizia domestica che erogano acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare i pavimenti duri e successivamente aspirano acqua sporca e detriti. Ricerca completata a marzo 2026.

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