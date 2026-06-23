Comunicato Stampa: Come usare l'Intelligenza Artificiale in azienda

Ansa 23 giugno 2026 a

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CESENA – L'Intelligenza Artificiale sta trasformando in profondità settori produttivi, servizi e modelli organizzativi. Ma come possono le imprese tradurre questa evoluzione in valore concreto, adottando strumenti efficaci e allo stesso tempo conformi alle nuove regole introdotte dall'AI Act?

Per offrire orientamento e strumenti operativi alle aziende del territorio, Romagna Tech organizza il workshop

L'obiettivo dell'iniziativa è mostrare come l'AI rappresenti già oggi un'opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese, approfondendo competenze, strumenti e soluzioni per un'adozione efficace, sostenibile e sicura. In una fase caratterizzata da una rapidissima evoluzione tecnologica e dall'entrata in vigore dell'AI Act, comprendere le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e le implicazioni normative è, infatti, una sfida sempre più attuale per il mondo produttivo.

Nel corso dell'incontro interverranno esperti dell'

L'iniziativa rientra nel progetto

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

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