Comunicato Stampa: Approvata legge su riconoscimento e valorizzazione di case e studi degli illustri del Veneto

Ansa 23 giugno 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi via libera unanime al progetto di legge n. 24, d'iniziativa del presidente della Sesta commissione di palazzo Ferro Fini e relatore d'aula, Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia) - correlatore, il consigliere Alessandro Del Bianco (Partito Democratico) - che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità, denominati “Case e studi degli illustri del Veneto”.

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