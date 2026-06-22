Comunicato Stampa: #figc . Zaia: “Malagò è la persona giusta per rilanciare il calcio italiano."

Ansa 22 giugno 2026 a

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“Giovanni Malagò è un amico, una persona che stimo profondamente e un dirigente sportivo che ha dimostrato, nei fatti, di saper puntare in alto e di saper portare risultati concreti al sistema sportivo italiano. La sua elezione alla presidenza della FIGC arriva in un momento difficile per il calcio nazionale, ma proprio per questo rappresenta una grande occasione di ripartenza”.

Lo dice il Presidente Luca Zaia, commentando l'elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“Il calcio italiano – prosegue Zaia – ha bisogno di ritrovare fiducia, credibilità, progettualità e visione. Malagò ha tutte le caratteristiche per guidare questa fase: esperienza, autorevolezza, relazioni internazionali e una conoscenza profonda del mondo dello sport. Non parte da zero: ha già dimostrato di saper costruire percorsi complessi, di tenere insieme istituzioni, territori e mondo sportivo, e di trasformare le intuizioni in risultati”.

“Penso, in particolare – sottolinea Zaia – alla grande sfida delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Quel risultato non è arrivato per caso: è stato frutto di lavoro, intuizione, determinazione e credibilità internazionale. Malagò ha creduto fin dall'inizio in una candidatura capace di valorizzare l'Italia, il nostro Veneto, le Dolomiti e la straordinaria forza dei nostri territori. Ha saputo guardare lontano, puntare in alto e contribuire a portare nel nostro Paese un evento mondiale che resterà nella storia”.

“È lo stesso metodo – conclude Zaia – che oggi può essere decisivo per il calcio italiano: meno conservazione e più coraggio, meno gestione dell'esistente e più progetto, più giovani, più formazione, più impianti, più identità. A Giovanni Malagò rivolgo i miei complimenti più sinceri e un grande augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà affrontare questa sfida con passione, competenza e senso di responsabilità”.

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