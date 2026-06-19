Comunicato Stampa: Trump contro Meloni e Governo

Ansa 19 giugno 2026 a

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“Un'uscita del genere non è soltanto irrispettosa: qualifica chi la pronuncia. Trump ha perso un'occasione per tacere. Di fronte all'ennesimo attacco immotivato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Governo italiano da parte di Donald Trump, è bene ribadire un concetto semplice: l'Italia non implora nessuno. L'Italia dialoga, costruisce alleanze e difende i propri interessi a testa alta. E con gli Stati Uniti ha un rapporto che va ben oltre le battute deludenti dell'attuale Presidente americano: un rapporto serio, profondo, fondato sulla storia, sull'amicizia e sul rispetto reciproco”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sulle dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“In Veneto ospitiamo da decenni una comunità americana importante e sono certo che molti cittadini statunitensi provino forte imbarazzo davanti a parole che non appartengono alla migliore tradizione americana”, aggiunge il Presidente Zaia. “Per noi gli Stati Uniti significano amicizia, rispetto, vicinanza. Ogni cittadino americano è benvoluto e rispettato: proprio per questo ci aspettiamo lo stesso trattamento, a maggior ragione da parte del più alto rappresentante del Governo degli Stati Uniti”.

“Giorgia Meloni ha fatto bene a rispondere con l'abituale chiarezza: l'Italia discute con tutti, ma non accetta umiliazioni da nessuno. Trump, giorno dopo giorno, sta deludendo non solo gli alleati, ma anche molti suoi stessi concittadini”, conclude Zaia.

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