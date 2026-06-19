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Comunicato Stampa: Enrico Renosto in terapia intensiva

Ansa
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“Sono ore di apprensione e di profonda preoccupazione per le condizioni di Enrico Renosto, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo un malore improvviso. A lui, alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità trevigiana rivolgo un pensiero di sincera vicinanza, unito alla preghiera”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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