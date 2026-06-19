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Comunicato Stampa: Diritto annuale 2026: pagare è ancora più semplice con PagoPA

Ansa
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Le imprese possono prendere visione dell'avviso e procedere al pagamento attraverso diversi canali digitali: comunicazioni inviate tramite

Un ulteriore passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle esigenze delle imprese, capace di offrire servizi digitali accessibili, intuitivi e orientati alla riduzione degli adempimenti burocratici.

Il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale 2026 è fissato al

Con questa iniziativa la Camera di Commercio di Cosenza conferma il proprio impegno nell'offrire servizi sempre più digitali, semplici e orientati alle esigenze delle imprese, il tutto accompagnato dall'hashtag

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza

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