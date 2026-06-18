Comunicato Stampa: Quarta commissione dà parere favorevole al Rendiconto generale della Regione
Ansa
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La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Disegno di legge della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025”.
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