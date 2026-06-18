Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione, prosegue l'esame della legge regionale in materia di commercio

Ansa 18 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 18 giugno 2026 - La Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore regionale Massimo Bitonci, ha continuato l'esame del testo di legge in materia di commercio, derivante dall'unificazione delle cinque iniziative legislative già illustrate nelle precedenti sedute, ovvero: la n. 11, d'iniziativa del consigliere Roberto Marcato (Lega-LV), “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto”; la n. 19, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; la n. 34, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”; la n. 60, a prima firma del consigliere Cristiano Corazzari (Lega - LV), “Valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell'albo regionale degli ambulanti storici del Veneto”; e la n. 71, d'iniziativa della Giunta regionale, “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”.

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