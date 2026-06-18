Comunicato Stampa: CRV - Presentata al Ferro Fini la 313esima Fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca veronese

Ansa 18 giugno 2026 a

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Sono intervenuti: il consigliere regionale Claudia Barbera (FdI); Arianna Residori, assessore alle Manifestazioni del comune di Villafranca di Verona; Nicole Perina Ortombina, assessore comunale alla Cultura; Alessio Priante, socio amministratore di Garda Turismo Srl e direttore Grandi Eventi, che organizza la manifestazione.

“La Fiera dei Santi Pietro e Paolo rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza per Villafranca: un momento in cui si rinnovano la storia, le tradizioni e il senso di appartenenza di un'intera comunità – ha affermato il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza - Dal 26 al 29 giugno, la città offrirà un ricco programma di eventi, spettacoli e occasioni di incontro pensati per tutte le età. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, dall'artigianato ai prodotti enogastronomici, che i visitatori potranno conoscere, ammirare e acquistare. Accanto alle conferme più amate, come l'esposizione delle auto storiche, troveranno spazio anche novità significative, tra cui le dimostrazioni delle unità cinofile e numerose attività dedicate alle famiglie.”

“Giunta alla sua 313esima edizione, questa manifestazione rappresenta un traguardo straordinario e testimonia la capacità di Villafranca di custodire e valorizzare il proprio patrimonio culturale – ha rimarcato Bozza - Un risultato reso possibile dall'impegno dell'amministrazione comunale, delle associazioni e dei tanti volontari che, con passione e dedizione, contribuiscono ogni anno alla riuscita dell'evento. È una festa che rende orgogliosa non solo la provincia di Verona, ma l'intero Veneto.”

Arianna Residori, assessore alle Manifestazioni del comune di Villafranca di Verona, ha confidato “l'orgoglio di presentare questa Fiera così ricca di storia. L'edizione di quest'anno vedrà, tra le novità, la giornata dedicata alla cinofilia, declinata come sport, a servizio della sicurezza e per la ricerca del tartufo. Ci saranno numerosi banchetti che offriranno ai visitatori i prodotti locali di eccellenza, come i tortellini di Valeggio sul Mincio. Spazio anche al Premio Bellezza, alle macchine americane e alle moto storiche. La Fiera si concluderà, la sera di lunedì 29 giugno, con un suggestivo spettacolo pirotecnico all'interno del Castello Scaligero, che sarà ispirato dalla ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.”

Nicole Perina Ortombina, assessore comunale alla Cultura, ha illustrato le iniziative culturali legate alla Fiera.

“Anche quest'anno – ha ricordato l'assessore - il programma culturale della Fiera dei Santi Pietro e Paolo sarà particolarmente ricco e articolato. Palazzo Bottagisio aprirà le porte ospitando nuovamente le opere del pittore Gianni Lucchese, protagonista già nella scorsa edizione di una mostra che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Un ruolo centrale sarà riservato anche al Castello Scaligero, che sarà visitabile insieme ai camminamenti recentemente valorizzati grazie a un importante intervento realizzato dall'Amministrazione comunale. Un'opportunità che consentirà ai visitatori di ammirare Villafranca da una prospettiva privilegiata, godendo di una suggestiva vista panoramica sulla città e sul territorio circostante. Accanto al Castello, la Cantoria ospiterà una mostra dedicata ai lavori realizzati dai corsisti dell'Università del Tempo Libero. L'esposizione nasce dalla collaborazione con la cooperativa che segue le attività formative e rappresenta un'occasione per valorizzare il talento, la creatività e l'impegno degli allievi. Siamo particolarmente lieti di offrire loro uno spazio all'interno della manifestazione, riconoscendo l'importante contributo che l'Università del Tempo Libero porta alla crescita culturale della nostra comunità.”

“Il nostro impegno è quello di garantire gli standard di qualità e di successo che da oltre tre secoli contraddistinguono questa manifestazione – ha assicurato Alessio Priante, socio amministratore di Garda Turismo Srl e direttore Grandi Eventi - La Fiera dei Santi Pietro e Paolo raggiunge quest'anno la 313esima edizione, un traguardo che racconta una storia importante e che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi contenuti e opportunità. Come organizzazione, lavoriamo a fianco dell'Amministrazione comunale di Villafranca per assicurare che ogni aspetto dell'evento sia curato nel migliore dei modi, dalla sicurezza all'accoglienza, fino alla proposta di spettacoli, iniziative e momenti di intrattenimento, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato, spaziando dal liscio al tributo a Vasco Rossi. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgente e di qualità, valorizzando le tradizioni, ma anche introducendo elementi di novità che possano rendere ogni edizione unica. La grande partecipazione che la Fiera registra ogni anno è la conferma del valore di questo appuntamento per Villafranca e per tutto il territorio.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO