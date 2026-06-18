Comunicato Stampa: CRV - Illustrata in Consiglio regionale la relazione di fine mandato del Corecom Veneto

Ansa 18 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 18 giugno 2026 - Oltre 23 mila controversie gestite, più di 5,5 milioni di euro restituiti agli utenti e quasi 37 mila ore di monitoraggio televisivo a tutela del pluralismo dell'informazione. Sono alcuni dei risultati che emergono dalla Relazione di fine mandato 2021-2026 del Corecom Veneto, presentata oggi a palazzo Ferro Fini. Un bilancio che racconta cinque anni di attività al servizio di cittadini, imprese e sistema dell'informazione regionale, tra tutela degli utenti, vigilanza sulle comunicazioni, sostegno al comparto radiotelevisivo e promozione di una cultura digitale sempre più consapevole.

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