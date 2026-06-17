Comunicato Stampa: Quinta commissione dà parere favorevole sul Rendiconto generale della Regione
Ansa
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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), dopo l'illustrazione fatta dai dirigenti delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Disegno di legge della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025”.
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