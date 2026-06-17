Comunicato Stampa: Presentata l'iniziativa “Una patrimoniale per ritornare a garantire la Sanità a tutti"

Ansa 17 giugno 2026 a

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Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato, ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l'iniziativa “Una patrimoniale per ritornare a garantire la Sanità a tutti”. Alla conferenza stampa, con la collega del gruppo consiliare, Elena Ostanel, hanno partecipato anche Marco De Pasquale, segretario regionale di Sinistra Italiana, Gianluca Schiavon, segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista, Paolo Benvegnù, promotore del Comitato 1% Equo per la legge di iniziativa popolare, e i rappresentanti dei comitati territoriali di 1% Equo.

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