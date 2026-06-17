Comunicato Stampa: Giro d'Italia cure palliative pediatriche

Ansa 17 giugno 2026 a

a

a

Le cure palliative pediatriche sono un modello di cura fondato sulla vicinanza, sull'ascolto e sulla capacità di fare rete attorno ai bambini e alle loro famiglie.

“La Regione del Veneto continua a mettere la salute al centro delle proprie politiche e delle proprie scelte di bilancio – ha affermato il consigliere regionale Eleonora Mosco – Nell'ultimo bilancio, su oltre 14 miliardi di euro destinati alla sanità regionale, particolare attenzione è stata riservata alle cure palliative pediatriche, con investimenti concreti che comprendono 9 milioni di euro per l'Hospice Pediatrico di Padova e ulteriori 11 milioni per il rafforzamento della rete delle cure palliative. Non si tratta semplicemente di numeri o di voci di bilancio, ma di priorità che pongono al centro i bambini e le loro famiglie, garantendo percorsi di assistenza, vicinanza e sostegno. E dimostra la grande sensibilità che il Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani nutre verso questi temi. In questo contesto, si inserisce anche la straordinaria rete educativa e solidale che ha accompagnato il Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche, un'iniziativa capace di coinvolgere associazioni, istituzioni e cittadini, raccogliendo un entusiasmo e una partecipazione che testimoniano la crescente sensibilità del territorio verso questi temi.”

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha ricordato che “Padova è al centro della sanità veneta e offre professionisti sanitari di eccellenza. Il settore pediatrico è sicuramente uno dei nostri fiori all'occhiello. Come Consiglio regionale, sosteniamo con convinzione l'iniziativa del Giro d'Italia delle cure palliative. E sottolineo che la Regione del Veneto ha destinato alla sanità tre quarti del bilancio, mettendo al centro la cura delle persone. D'altra parte, il Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani sta dimostrando una grande sensibilità verso i temi della sanità e del sociale. E la legge bipartisan sui Caregiver, che sta seguendo il proprio iter in commissione consiliare Sanità e Sociale, va sicuramente in questo senso.”

Il dott. Antuan Divisic, referente regionale per il Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche, ha posto l'accento sul fatto che “il Giro d'Italia delle cure palliative sta riuscendo nei propri intenti: siamo partiti nel 2021, da un'idea semplice, di poche persone, per far conoscere le cure palliative e promuoverne la cultura. Abbiamo rafforzato in Italia la rete degli Hospice pediatrici. Vogliamo lavorare affinché ogni bambino con bisogni complessi e ogni famiglia siano supportati lungo tutto il percorso di cura.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO