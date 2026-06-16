Comunicato Stampa: Gisella Bongiovanni lancia il Bestseller «Il Corpo Ha Sempre Ragione»

Ansa 16 giugno 2026 a

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Milano, 16.06.2026 – In un'epoca in cui cresce l'attenzione al benessere complessivo della persona, sintomi come lo stress quotidiano sono spesso il modo in cui il corpo comunica uno stato di allerta o un'emozione trattenuta.

Esce oggi per Bruno Editore «

«Negli anni ho imparato che ogni tensione corporea può diventare un segnale prezioso da ascoltare» spiega

Come precisa la stessa autrice, il suo metodo è la risposta a una necessità pratica: rendere il trattamento più accessibile e leggibile per il corpo contemporaneo, mantenendo la profondità della tradizione orientale. Il metodo prevede il lavoro in posizione supina, con particolare attenzione all'addome, al collo, ai meridiani e alle zone riflesse del piede.

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