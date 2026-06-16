Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, avviata istruttoria relativa a due fusioni di comuni
Ansa
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(Arv) Venezia, 16 giugno 2026 - Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale Marco Zecchinato, due disegni di legge, di iniziativa della Giunta, relativi ad altrettante proposte di fusioni di comuni disciplinate dalla l. reg. n. 25/1992 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
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