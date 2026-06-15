Comunicato Stampa: ESSELUNGA E P&G DONANO UNA NUOVA VITA AI PODI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026

Ansa 15 giugno 2026 a

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A pochi mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si arricchisce la legacy generata dal grande evento sportivo.

«Milano Cortina 2026 ha lasciato un'eredità concreta per il Paese, un principio che riflette il nostro modo di fare impresa, orientato a generare valore per le comunità. Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme a Procter & Gamble e alla Fondazione Milano Cortina 2026, a trasformare un simbolo dei Giochi in una legacy diffusa, sostenendo realtà che ogni giorno promuovono inclusione, partecipazione e accessibilità attraverso lo sport, veicolo di una sana e corretta alimentazione e di stili di vita equilibrati, valori che ci impegniamo a sostenere e diffondere. Questa iniziativa si inserisce naturalmente nel nostro programma Amici di Scuola e dello Sport, una delle espressioni più concrete dell'impegno di Esselunga a favore delle comunità, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per i giovani talenti» ha dichiarato Lidi Grimaldi, Direttore Comunicazione e Marketing Esselunga.

«Con il programma Campioni Ogni Giorno, desideriamo offrire un contributo concreto per favorire l'accesso allo sport dei ragazzi con disabilità. Lo facciamo con iniziative che vanno dallo sviluppo di strumenti di informazione per indirizzare persone con disabilità verso palestre e società sportive, donazione di ausili per la pratica di specifiche discipline sportive paralimpiche, raduni nazionali per l'avviamento allo sport paralimpico dei giovani, incontri nelle scuole, ma anche con progetti come quello ci vede insieme ad Esselunga e alla Fondazione Milano Cortina 2026 per dare una seconda vita ai podi olimpici e paralimpici, donandoli a società sportive dilettantistiche che offrono sport anche alle persone con disabilità. È un modo per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici in Italia lasciando una legacy concreta sui territori simbolo di impegno, passione e spirito di squadra, ingredienti necessari per contribuire a migliorare il bene della collettività» ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione P&G Italia.

«I Giochi Olimpici e Paralimpici non si concludono con la Cerimonia di Chiusura: il loro impatto continua nel modo in cui riescono a lasciare un segno positivo nelle comunità e nella vita delle persone. La nuova vita dei podi di Milano Cortina 2026 rappresenta perfettamente questa visione: simboli delle imprese sportive delle atlete e degli atleti, che diventano strumenti per sostenere associazioni e società che ogni giorno promuovono inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. Investire nello sport di base significa investire nelle nuove generazioni, offrendo a ragazze e ragazzi l'opportunità di sviluppare talento, fiducia e senso di appartenenza. Questa è la legacy che vogliamo costruire: un'eredità concreta, diffusa sul territorio e capace di continuare a generare valore ben oltre i Giochi» ha dichiarato Diana Bianchedi, Chief Strategy, Planning & Legacy Officer di Milano Cortina 2026.

La conclusione del progetto lascia un'eredità tangibile per il territorio e le comunità, rafforzando i valori di inclusione, partecipazione e fair play e confermando l'impegno di Esselunga e Procter & Gamble a sostegno dello sport come motore di crescita sociale, capace di generare valore e nuove opportunità per i giovani.

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