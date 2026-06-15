Comunicato Stampa: CAL, prima seduta operativa. Esaminati i progetti di legge su cure palliative, lingua veneta
Ansa
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Il Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto entra nel vivo della propria attività. Si è svolta oggi, in modalità telematica, la prima seduta operativa dopo l'elezione del Presidente Enrico De Peron e dei nuovi vertici del CAL, con l'esame di alcuni provvedimenti di particolare rilievo per le comunità locali.
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