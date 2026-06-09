Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, via libera alle nomine relative a Veneto Sviluppo, Veneto Acque, Veneto Strade

Ansa 09 giugno 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Fabio Salviato e Giuliano Fogliani, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV), Massimo Giorgetti, su indicazione del capogruppo Claudio Borgia (Fratelli d'Italia), e Tiziana Pettenuzzo, su indicazione del capogruppo Alberto Bozza (Forza Italia), nonché Francesca Lazzari, su indicazione del capogruppo Giovanni Manildo (Partito Democratico), quali componenti del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo. Successivamente, l'aula ha eletto Massimo Giorgetti alla carica di presidente, su indicazione del capogruppo Borgia.

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