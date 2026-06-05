Comunicato Stampa: Marco Marzocchella lancia il Bestseller “Custodi Del Patrimonio Immobiliare”

Ansa 05 giugno 2026 a

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Milano, 05.06.2026 – Il patrimonio immobiliare ecclesiastico non è fatto solo di edifici. È fatto di storie, di carismi e di missioni che attraversano il tempo. Oggi, però, molti immobili non rispondono più alle esigenze attuali: costi di gestione sempre più elevati, normative articolate e decisioni difficili da prendere. A questo punto, tra conservare, valorizzare, trasformare o vendere, quale di queste è la strada giusta da prendere?

Per tutti gli Enti Ecclesiastici che si occupano della gestione del patrimonio immobiliare, esce oggi il libro di

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Come precisa lo stesso autore, l'obiettivo di questo manuale è aiutare gli Enti a trasformare immobili complessi in risorse vive. Spesso, infatti, le decisioni vengono rimandate per timore o mancanza di metodo. Da qui l'importanza di guardare al patrimonio immobiliare ecclesiastico non come un problema, bensì come una risorsa.

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