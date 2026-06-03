Comunicato Stampa: Quinta commissione. Ok a bilancio consuntivo di Azienda Zero/GSA

Ansa 03 giugno 2026 a

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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, in ordine al provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 31) “Approvazione del bilancio consuntivo di Azienda Zero/GSA relativo all'esercizio 2025.

È stato quindi espresso parere favorevole, all'unanimità, sulla delibera della Giunta regionale (PAGR n. 19) “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”, già illustrata dall'assessore Roma nella precedente seduta. Contestualmente all'espressione del parere di competenza, la commissione ha approvato anche alcune proposte di modifica, che sono state inserire nello stesso parere, dopo essere state valutate positivamente dall'assessore Roma.

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