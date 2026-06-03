Comunicato Stampa: La Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della Repubblica

Ansa 03 giugno 2026 a

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Una giornata intensa e partecipata che ha visto protagoniste

Ad aprire l'evento è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza,

Nel corso della cerimonia è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza,

«Voi non siete soltanto imprese. Siete memoria economica di questo territorio. Dentro le vostre attività vivono sacrifici, scelte coraggiose, famiglie, generazioni e valori che hanno contribuito a costruire l'identità della nostra terra.»

Un riconoscimento che va oltre il risultato economico e che pone al centro il ruolo sociale e culturale dell'impresa. Algieri ha poi richiamato il tema della continuità, sottolineando come la longevità di un'attività non sia mai un fatto automatico.

Il Presidente ha quindi voluto ribaltare la narrazione spesso associata alla Calabria, scegliendo di raccontare il territorio attraverso il valore delle sue imprese.

Un passaggio particolarmente apprezzato dai presenti è stato quello dedicato al rapporto tra istituzioni e sistema produttivo, con un forte messaggio di vicinanza alle imprese.

Parole accolte con entusiasmo dagli imprenditori presenti, che hanno visto riconosciuto il proprio contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

La giornata è proseguita con la visita agli spazi del Palazzo dell'Economia nell'ambito dell'iniziativa "

La Festa della Repubblica organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza si è così trasformata in una giornata di partecipazione e riconoscenza verso chi ogni giorno contribuisce alla crescita del territorio, dimostrando come lavoro, memoria e innovazione possano continuare a rappresentare i pilastri di una comunità capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

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