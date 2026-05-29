Comunicato Stampa: Gaetano Iusi lancia il libro su come vivere pienamente la propria intimità

Ansa 29 maggio 2026 a

a

a

Milano, 29.05.2026 – Ci sono storie che non si raccontano facilmente. Storie di donne in cui il malessere fisico non è un problema da riparare, ma una voce da ascoltare: la voce di una storia più profonda, fatta di memorie affettive, norme interiorizzate e conflitti irrisolti, tra il bisogno di essere amate e la paura di perdersi nell'incontro con l'altro.

Esce oggi per

«Ho scritto questo romanzo pensando a una lettrice reale. Non per spiegarle qualcosa dall'alto, ma per accompagnarla in un processo di riconoscimento» spiega

Come afferma lo stesso autore, la propria formazione, radicata nella psicoanalisi, si è arricchita nel tempo attraverso il confronto con Freud, Jung, Lacan, la psicologia intersoggettiva, il Buddismo Zen e la Mindfulness. Da qui l'idea di questo romanzo formativo: un libro che nasce dall'idea di condividere una storia capace di portare nuclei emotivi profondi fino alla sensibilità del lettore, senza mai trasformarli in diagnosi.

«

«Il team di

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore