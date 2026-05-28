Comunicato Stampa: Seconda commissione. Social Housing, contrasto all'occupazione abusiva alloggi erp

Ansa 28 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 28 maggio 2026

Previsti in capo alla Giunta regionale, la fissazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di Housing, comprese le iniziative volte a favorire l'accesso all'abitazione a canone calmierato da parte di particolari categorie di soggetti e nuclei familiari, la cui capacità economica non consente loro di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non permette, tuttavia, di sostenere un canone di locazione al prezzo del mercato abitativo privato, individuando quali destinatari prioritari di tali interventi gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle IPAB.

È stato illustrato il Progetto di legge regionale n. 66 “Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, a prima firma del Presidente della commissione, Elisa De Berti, che detta disposizioni efficaci per contrastare l'occupazione e l'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rafforzando le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER), nonché incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti.

Illustrato anche il Progetto di legge regionale n. 77, ovvero il Disegno di legge della Giunta che modifica la L.R. n. 39/2017 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'.

La commissione ha infine espresso, a maggioranza, senza voti contrari, il parere di competenza alla Sesta commissione sul Progetto di legge regionale n. 15, (incardinato nella Sesta commissione), a prima firma Alberto Bozza (Forza Italia), “Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”.

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